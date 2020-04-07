» لم ترها من قبل.. صورة نادرة لولي العهد السعودي

07 أبريل 2020 - 02:57 م

انتشرت صورة نادرة على وسائل التواصل الاجتماعي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكان حساب تاريخ آل سعود قد نشر الصورة على صفحته في تويتر، وعلق عليه : " صورة نادرة لسيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز" .

وحظيت الصورة بتفاعل واسع من قبل محبي ومؤيدي ولي العهد السعودي، حيث أعاد أحد المغردين الصورة لولي العهد مع صورة نادرة للملك سلمان وعلق عليها قائلا : " هذا الشبل من ذاك الأسد".

وعلق آخر : " كنت أظنه الملك سلمان وجه ذو ابتسامة عريضة وعيون مبتسمة.. الله ويعينك ياوجه السعد ويعيش الملك سلمان ويحفظ وطنا ويديم الأمن والأمان".



