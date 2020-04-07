» لم ترها من قبل.. صورة نادرة لولي العهد السعودي

عبد القادر وحيد
انتشرت صورة نادرة على وسائل التواصل الاجتماعي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وكان حساب تاريخ آل سعود قد نشر الصورة على صفحته في تويتر، وعلق عليه : " صورة نادرة لسيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز" .
وحظيت الصورة بتفاعل واسع من قبل محبي ومؤيدي ولي العهد السعودي، حيث أعاد أحد المغردين الصورة لولي العهد مع صورة نادرة للملك سلمان وعلق عليها قائلا : " هذا الشبل من ذاك الأسد".
وعلق آخر : " كنت أظنه الملك سلمان وجه ذو ابتسامة عريضة وعيون مبتسمة.. الله ويعينك ياوجه السعد ويعيش الملك سلمان ويحفظ وطنا ويديم الأمن والأمان".
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