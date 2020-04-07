» "خلوهم 4 ملايين كرتونة".. قرار سار من السيسي للمصريين

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طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، المواطنين بشأن السلع الغذائية، قائلاً: "السلع متوفرة، والاحتياطات الاستراتيجية لا تقل عن 3 أشهر منذ توليه الرئاسة، معقبًا: "الأمور ماشية خايفين ليه متخافوش".

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته أثناء تفقده الأطقم التابعة للقوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء: "محدش يهز ثقتكم يا مصريين، السلع موجودة بزيادة، هناك نظرة للمستقبل، ولو الأمر يتطلب عقد تعاقدات أكبر "هنعمل".

 ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، هيئة الإمداد والتموين بتوفير كمية أكبر من كراتين السلع، معقبًا: "خلوهم 4 ملايين كرتونة".

 أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن خروج 12 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة أجنبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 259 حالة حتى اليوم.

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