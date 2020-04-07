مع اقتراب رمضان.. هذه الأطعمة تمنع الشعور بالجوع

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متابعات- أمينة عبد العال

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أحيانًا كثيرة بعد الانتهاء من تناول الطعام يشعر الإنسان بأنه مازال جائعًا وأشار الأطباء إلى أن السبب في ذلك هو انخفاض سكر الدم بسبب تناول السكريات، لافتين إلى أن هناك نوعين من العناصر الغذائية التي ينبغي تناولها للحفاظ علي مستويات السكر في الدم والشعور بالشبع لمدة أطول  وهما الألياف والبروتينات.

وتوجد الألياف في الأطعمة التي تحتوي علي الحبوب الكاملة مثل خبز القمح الكامل والشوفان الكامل وهي عبارة عن كربوهيدرات بطيئة الانتشار لذا يحرقها الجسم ببطء أكثر ما يعني أنها توفر طاقة تدوم فترة أطول إلى جانب الأسماك والدواجن والبيض.

وتعتبر الفاصوليا والعدس من الأطعمة التي لا تسبب ارتفاعًا في مؤشر نسبة السكر في الدم كما أنها لا تحتوي علي نسبة عالية من الألياف بالإضافة إلى المكسرات والبذور فيما أن تناول البيض مسلوق يمد الجسم بمستويات عالية من الطاقة لمدة 3 ساعات تقريبًا وسمك السالمون والدجاج والأفوكادو قد يشعر الشبع لمدة ساعتين.

 

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