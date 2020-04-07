هل ينتقل فيروس "كورونا" من خلال الشعر

07 أبريل 2020 - 02:31 م

أشارت الكثير من الأبحاث إلى أن فيروس "كورونا" يظل حيًا علي الأسطح الصلبة والبلاستيكية لمدة تتراوح ما بين 2 إلى 3 أيام، فهل يعتبر الشعر ناقلاً للفيروس إذا علق به.

وأشارت الدراسات إلي أنه في حالة إذا عطس شخص مصاب بفيروس "كورونا" وانتقل الرذاذ إلى خصلات شعر آخر فإن الفيروس سيقي عليها لمدة 3 أيام، ولكن إذا وصل إلى الرذاذ إلى فروة الرأس فإن الأمر يكون مختلفًا لأنها مغطاة بالزيوت الطبيعية ولها خصائص مضادة للبكتيريا كما تحد من التصاق الكائنات الحية الدقيقة بالشعر.

كما أشارت الدراسة إلي أن استخدام الشامبو أيضًا يعمل علي التخلص من الاتساخات والبكتيريا وغيرها لأن غسل الشعر يختلف عن غسل اليدين وبالتالي يجب عدم لمس الشعر باليد قبل تطهيرها وعدم اقتراب الشعر من الوجه فقد يصل الفيروس من اليدين إلى الشعر ثم إلى الغشاء المخاطي.