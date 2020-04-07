الصحة العالمية: 15% من مصابي كورونا أطباء وممرضون

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وكالات- الدويني فولي

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ممرضين

كشف مدير قسم التغطية الصحية الشاملة في منظمة الصحة العالمية، الدكتور عوض مطرية، عن أن 15% من المصابين بفيروس كورونا المستجد من الفرق الطبية التي تعمل على علاج المصابين من الفيروس.

وأضاف مطرية، خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، بتقنية الفيديو كونفرانس، يوم الثلاثاء، أنه يجب على أعضاء الفرق الطبية سواءً كان طبيبًا أو ممرضًا، أن يحمي نفسه أولاً، خلال مراعاتهم لمصابي فيروس كورونا، باتخاذ كافة وسائل الوقاية.

وأشار مطرية، إلى أن المنظمة ترفع شعار "دعم طواقم التمريض والقبالة خلال احتفالها بيوم الصحة العالمي، يوم الثلاثاء، وذلك بسبب أن الفرق الطبية هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا أثناء مكافحتهم له".

وأكد مطرية، أن "منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط تولي اهتمامًا بالغًا بالتوعية الوقائية وسبل مكافحة العدوى، كما أنها تقدم تدريبات فنية للدول بالإقليم على كيفية التعامل مع الفيروس القاتل".

وفي السياق قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن هناك فجوة عالمية يتعين سدها بواقع 5.9 مليون ممرض وممرضة، حول العالم، أظهرتها جائحة كورونا.

وذكرت "الصحة العالمية" في تقرير أعدته مع المجلس الدولي للممرضات وحملة "التمريض الآن"، أن أقل من 28 مليون ممرض وممرضة حاليا بالعالم، فيما ازداد عدد العاملين في التمريض بين 2013 ـ 2018، بواقع 4.7 مليون شخص.

وأشارت إلى أن الفجوة العالمية الواجب سدها اليوم في مجال التمريض، تبلغ 5.9 مليون ممرض وممرضة، حيث تتركز الفجوات الأكبر في بلدان أفريقيا وجنوب شرق آسيا وإقليم المنظمة لشرق المتوسط.

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