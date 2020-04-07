» عن أزمتها مع ريم البارودي.. ريهام سعيد: هاحترم النقيب

فاجأت النجمة ريهام سعيد، متابعيها، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، برسالة بالبونت العريض منها إلى النجمة ريم البارودى بعد أزمتهما الأخيرة، وذكرت أن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تدخل لحل الأزمة.

وقالت فى رسالتها: "نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف يجعلنا نحتاج إلى أن نتكاتف للخروج من الأزمة للحفاظ على سلامة وطننا الحبيب مصر وسلامة المصريين والتكاتف مع حكومتنا التي تقوم بمجهود رائع يشهده العالم، وقد خرجت زميلة لي تسب وتسيء لي، وقد تدخلت نقابة المهن التمثيلية، وطلبت مني عدم الرد على أي إساءة أخرى أو التحدث في هذا الأمر أو اتخاذ أي إجراء، واحتراما مني لنقابتي ونقيبي الدكتور أشرف زكي التزمت الصمت ولن أتحدث في هذا الأمر مرة أخرى، وأناشد الجميع إغلاق الموضوع تمامًا، وأرجو من جمهوري عدم ذكر هذا الموضوع والتعليق عليه أو الإساءة لزميلتي. نحن في أيام مباركة، أرجو الدعاء لكل مريض بالشفاء بإذن الله والدعاء لبلدنا الحبيبة مصر".

يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد والفنانة ريم البارودى قد تحولت صداقتهما إلى عداء في العلن، بعد تسريب مقاطع صوتية لريم البارودي وهي تسب ريهام سعيد.