روسيا تعترض على محاولات الولايات المتحدة خصخصة الفضاء

07 أبريل 2020 - 02:06 م

أكد ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية أن محاولات الولايات المتحدة لخصخصة الفضاء بشكل أو بآخر لن تكون مقبولة تمامًا.

وأضاف في تصريحات صحفية نشرتها "سبوتنيك" تعليقًا علي المرسوم الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص الاستخراج التجاري للموارد من الفضاء: "هناك نوع من خصخصة الفضاء بشكل أو بآخر والآن أجد صعوبة في القول ما إذا كان يمكن اعتبار ذلك محاولة لخصخصة الفضاء فإن هذه المحاولات لن تكون".

وقال إن هذه القضية ما زالت بحاجة إلى دراسة من وجهة نظر قانونية وهذه الحالة بالطبع نحتاج إلى إجراء تقييم قانوني لمثل هذه القرارات، مشددًا على أن واشنطن لا تعترف بإنفاق الأنشطة في القمر والأجسام الفضائية الأخرى الذي تم تبنيه في ديسمبر 1979 بموجب قرار من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي وقع أمس الاثنين مرسوما حول استخراج الموارد من الفضاء ينص علي عدم اعتبارها ملكا عاما للبشرية ويقضي بتحفيز المؤسسات الخاصة علي العمل في هذا المجال.