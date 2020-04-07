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مراهقة مصابة بـ"كورونا" تهدد الشباب بنقل العدوى إليهم

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الفتاة المراهقة
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متابعات- أمينة عبد العال

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مواقع التواصل

مراهقة

كورونا

هددت مراهقة أمريكية بنشر عدوى فيروس "كورونا" بعد إصابتها به، إلا أن الشرطة تمكنت من تحديد مكانها وألقت القبض عليها، وسيتم توجيه اتهامات التهديد والإرهاب لها.

وأشارت الشرطة إلي أنها لا تمتلك تأكيدًا بالفعل على أن الفتاة تمثل تهديدًا للصحة العامة، لكنها تعاملت مع تهديداتها علي وسائل التواصل بشكل جدي.

جدير بالذكر أن الفتاة شاركت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بأكثر من مقطع فيديو وهي تجري اختبارات لفيروس "كورونا" المستجد والممرضة تطلب منها انتظار نتيجة الاختبارات، وفي مقطع آخر تظهر وهي تسعل بشدة وقالت في المقطع إذا أردتم أن تصابوا بالفيروس وتموتوا أتصلوا بي  سأقابلكم وأقصر من أعماركم.

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