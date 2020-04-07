  • الثلاثاء 07 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر03:50 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس السيسي

وعد خاص من الرئيس لأولياء الأمور بشأن الدراسة

عملية جراحية

بريطانيا تسجل 758 وفاة بسبب "كورونا"

الرئيس السيسي

"خلوهم 4 ملايين كرتونة".. قرار سار من السيسي للمصريين

الصحة العالمية

الصحة العالمية: 15% من مصابي كورونا أطباء وممرضون

الرئيس السيسي

السيسي: بيجمعوا الناس عشان يكسروا خاطرهم

صورة من الفيديو

20 ألف عربة قطار قديمة تتحول لغرف عزل .. في هذه الدولة

الرئيس السيسي

الرئيس يتفقد عناصر ومعدات القوات المسلحة لمكافحة كورونا

يشعل تويتر.. الطبيب" ابن سينا" في فيلم روسي يتنبأ بكورونا

يشعل تويتر.. الطبيب "ابن سينا" في فيلم روسي يتنبأ بكورونا

السيسي

الرئيس السيسي يوجه رسالة لـ"جونسون" والعالم بشأن كورونا

كورونا في مصر

"مدفعتش ولا مليم" رحلة مصرية من نيويورك إلى مرسى علم

شاهد..

20 ألف عربة قطار قديمة تتحول لغرف عزل .. في هذه الدولة

الحياة السياسية

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

ماذا حدث لـ "المتحوّلين جنسيًا" في هذه الدولة بعد كورونا

#

إصابات جماعية بكورونا في كنائس ومستشفيات هذه الدولة

#

بسبب "كورونا".. إفراج مبكر عن 30 ألف سجين في هذه الدولة

#

رقم صادم لأعداد الإصابات والوفيات في هذه الدولة

الهند

السكة الحديد

كورونا

عرضت قناة "العربية" مقطع فيديو يرصد تحويل 20 ألف عربة قطار قديمة إلى غرف عزل للمصابين بفيروس كورونا المستجد، لتخفيف الضغط على المستشفيات على أن تكون أول 5 آلاف وحدة عزل جاهزة خلال أسبوعين. 

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند إلى 4400 حالة، بعد تسجيل 354 إصابة جديدة خلال الساعات الماضية.

 وسجلت الهند ارتفاعا في حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بكورونا لتصل إلى 114 حالة بعد تسجيل خمس إصابات جديدة، في حين بلغت حالات الشفاء 325 حالة. 

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» السيسي: "والله عمري ما قولت حاجة ومكنتش صادق فيها"
» "خلوهم 4 ملايين كرتونة".. قرار سار من السيسي للمصريين
» لم ترها من قبل.. صورة نادرة لولي العهد السعودي
» عن أزمتها مع ريم البارودي.. ريهام سعيد: هاحترم النقيب
» مراهقة مصابة بـ"كورونا" تهدد الشباب بنقل العدوى إليهم
» "حرمته من أولاده".. تفاصيل علاقة أميرة العايدي والراحل وائل نور
» المالية: صرف 30% من مستحقات المصدرين بحد أدنى 5 ملايين جنيه
» اتهامات للصين بإجبار إيطاليا على شراء مستلزمات طبية
» بعد إصابتها بمرض نادر.. فتاة تجري 130 عملية جراحية
» فنانة شهيرة تثير ضجة بسبب مسلسلها في رمضان
» "بسبب تشابه الأسماء".. فنانة شهيرة تكشف عن رعبها من كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:23 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية