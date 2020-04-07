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تحول 20 ألف عربة قطار قديمة إلى غرف عزل بالهند

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صورة من الفيديو
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إيمان هاني

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عرضت قناة "العربية" مقطع فيديو يرصد تحويل 20 ألف عربة قطار قديمة إلى غرف عزل للمصابين بفيروس كورونا المستجد، لتخفيف الضغط على المستشفيات على أن تكون أول 5 آلاف وحدة عزل جاهزة خلال أسبوعين. 

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند إلى 4400 حالة، بعد تسجيل 354 إصابة جديدة خلال الساعات الماضية.

 وسجلت الهند ارتفاعا في حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بكورونا لتصل إلى 114 حالة بعد تسجيل خمس إصابات جديدة، في حين بلغت حالات الشفاء 325 حالة. 

شاهد الفيديو..


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