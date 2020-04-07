الرئيس السيسي يوجه رسالة لـ"جونسون" والعالم بشأن كورونا

07 أبريل 2020 - 01:49 م

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجهود المملكة المتحدة البريطانية، بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون، في العمل على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعرب الرئيس السيسي، في تغريدة علي حسابة بـ"تويتر"، عن أمنياته بشفاء بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، مشيرًا إلى أن جونسون يقود بلاده بقوة في مجابهة فيروس كورونا.

وتابع السيسي: "كما أؤكد تكاتف الجميع في مجابهة هذا الوباء، والذي وحد الإنسانية بأسرها حول هدف واحد، وقدم درسًا جديدًا في أهمية تضامن شعوب العالم أجمع في مواجهة هذه الأزمة. حفظ الله مصر و شعوب العالم".

يُذكر أن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، أعلن الأسبوع الماضي إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى المستشفى.