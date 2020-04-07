"هل ترضع الأم المصابة بكورونا طفلها".. لن تتخيل الإجابة

07 أبريل 2020 - 01:26 م

أكدت الدكتورة جيهان فؤاد، أستاذ التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية، أن الأم المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" وتكون حالتها "ايجابية للكورونا" تستطيع إرضاع طفلها.

وأوضحت "جيهان" خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن حليب الأم عبارة عن بروتين تعوم فيه أجسام مناعية تعرف بمسمى "الإنترفيرون" التى تساعد على حماية الطفل من الإصابة بالفيروسات وتقوية جهازه المناعي.

وتابعت: "الأجسام المناعية فى حليب الأم تحارب فيروس كورونا لذلك يستحب إرضاع الطفل من حليب الأم حتى إذا ثبتت إصابتها بكورونا، لافتة إلى ضرورة التزام الأم بالإجراءات الوقائية الصحية خلال عملية إرضاع الطفل من خلال ارتداء الماسك وغسل الأيدي وارتداء ملابس نظيفة".