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اتهامات للصين بإجبار إيطاليا على شراء مستلزمات طبية

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وكالات-الدويني فولي

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الصين

ايطاليا

مسلتزمات طبية

كشف مصدر في البيت الأبيض عن أن الصين أجبرت إيطاليا على شراء أقنعة ومستلزمات طبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بعد أن تبرعت بها روما لبكين قبل أسابيع فقط.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أرسلت بكين الشهر الماضي إلى إيطاليا، طائرة محمل عليها إمدادات طبية، بما في ذلك كمامات وأجهزة تنفس، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد بها.

وفي وقت لاحق، أظهرت تقارير أن الصينيين باعوا هذه المستلزمات بدلًا من التبرع بها.

وادعى مسئول كبير في الإدارة الأمريكية أن بكين أجبرت روما على إعادة شراء المستلزمات الطبية التي تبرعت بها للصين في ذروة تفشي المرض في ووهان.

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