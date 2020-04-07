  • الثلاثاء 07 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر02:04 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السيسي

الرئيس السيسي يوجه رسالة لـ"جونسون" والعالم بشأن كورونا

يشعل تويتر.. الطبيب" ابن سينا" في فيلم روسي يتنبأ بكورونا

يشعل تويتر.. الطبيب "ابن سينا" في فيلم روسي يتنبأ بكورونا

كورونا في مصر

"مدفعتش ولا مليم" رحلة مصرية من نيويورك إلى مرسى علم

الثعالب في تل أبيب

المتنزهات من نصيب الثعالب في تل أبيب

كورونا

"هل ترضع الأم المصابة بكورونا طفلها".. لن تتخيل الإجابة

كورونا

خبير سعودي يزف بشرى سارة عن "كورونا"

سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر

الهلالي عن كورونا في رمضان: "اللي قلقان يفطر"

الزواج

دولة خليجية تعلق الزواج والطلاق بسبب كورونا

جروبات نسائية

داعية سعودي: جروبات نسائية ترتكب هذا الخطأ أثناء الحظر

رئيس الوزراء بوريس جونسون

صديق خان: نصلي من أجل " جونسون"

بعد إصابتها بمرض نادر.. فتاة تجري 130 عملية جراحية

الصفحة الأخيرة

عملية جراحية
عملية جراحية
Advertisements

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

فنانة تعلن عن إصابتها بمرض غريب .. وشكوك أن يكون "كورونا"

#

منة عرفة تجري عملية جراحية خطيرة

#

إعلامية كويتية شهيرة تجري عملية بعد حملة تنمر

#

أول ظهور لـ نيللي كريم بعد إجرائها عملية جراحية

نيويورك

كورونا

مرسي علم

الحجر الصحي

أجرت فتاة برازيلية 130 عملية جراحية لإزالة جزء من أنفها وشفتيها بعد إصابتها بمرض نادر يدعى "جفاف الجلد المصطبغ" .

وأجبر الأطباء الفتاة على وضع كريم واقٍ من الشمس كل ساعتين بسبب الحساسية التي تعاني منها، كما حذروها أنها مهددة بخطر الإصابة بالسرطان إذا تعرضت للأشعة فوق البنفسجية.

وبالرغم من أن الفتاة خضعت إلى 130 عملية جراحية بسبب أضرار الشمس إلا أن الفتاة احتفظت بروحها المرحة بعد إجراء العملية بالرغم من مظهرها الخارجي الذي تأثر بالجراحة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "حرمته من أولاده".. تفاصيل علاقة أميرة العايدي والراحل وائل نور
» المالية: صرف 30% من مستحقات المصدرين بحد أدنى 5 ملايين جنيه
» اتهامات للصين بإجبار إيطاليا على شراء مستلزمات طبية
» بعد إصابتها بمرض نادر.. فتاة تجري 130 عملية جراحية
» فنانة شهيرة تثير ضجة بسبب مسلسلها في رمضان
» "بسبب تشابه الأسماء".. فنانة شهيرة تكشف عن رعبها من كورونا
» تعافي أصغر مصاب "كورونا" في عمان
» فلسطين تعزل 3 مناطق موبوءة بـ"كورونا"
» مسلسل سعودي يثير غضب السوشيال ميديا.. والسلطات تتدخل
» رقصوا حتى الموت.. بدأ بامرأة وانتهى بـ400 ضحية "طاعون الرقص"
» الجزائر تحارب "كورونا" بالقرآن

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية