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فنانة شهيرة تثير ضجة بسبب مسلسلها في رمضان

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نادين نجيم
نادين نجيم
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رمضان

نادين نجيم

أحدثت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، حالة من الجدل بسبب نشرها تغريدة عن مسلسلها الجديد "2020"، الذي من المقرر أن تنافس به في الموسم الرمضاني المقبل.

وأعلنت نادين في تدوينة عبر حسابها على Twitter ، خروج مسلسلها من السباق الرمضاني، كاتبة "رغم كل شيء صار عندي تفاؤل مع إنه من أول يوم تصوير كان عندي حدس غريب إنه ممكن العمل ميطلعش بشهر رمضان بس إحساسي بها للحظة إيجابي وبقول راح ينزل بالوقت الصح ورح يحمل مفاجآت حلوة، قلبي مطمن ومرتاح ومتفائلة بالنجاح وبالقدر.. بحبكم كتير بشوفكم بعد رمضان".

لكن نادين حذفت التغريدة بعد دقائق، لتثير الجدل بين المتابعين حول حقيقة خروج مسلسلها من موسم رمضان 2020.

وشاركت في موسم دراما رمضان 2019، من خلال مسلسل "خمسة ونص" وهو من بطولة معتصم النهار، وقصي خولي، ورفيق علي أحمد، ورولا حمادة، ونوال كامل، وجوليان فرحات، ورواد عليو، وهو من تأليف إيمان السعيد، وإخراج فيليب أسمر.

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