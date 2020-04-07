خبير سعودي يزف بشرى سارة عن "كورونا"

07 أبريل 2020 - 12:16 م

أكد علي عشقي، خبير العلوم البيئية السعودي، أن فيروس "كورونا" في طريقه للانتهاء قريبًا، لافتًا إلى أنه بالتحريات المكثفة حاليًا من جانب 6 دول وهي "الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وأستراليا وبريطانيا" تسعى لإنتاج لقاحات وعقاقير للمرض المحير.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الولايات المتحدة قامت بعدد كبير من الاختبارات السريرية، كما قامت الصين بـ8 تجارب منذ شهر مارس، كما أعلنت فرنسا عن عقار "هيدروكسي كلوريد كوينين" .

ولفت إلى أن استراليا تطور عقار "ايفرمكتن" وغيرها من الجهود المبذولة في محاولة للتخلص من فيروس"كوفيد 19" في زمن قياسي.