  • الثلاثاء 07 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر02:04 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السيسي

الرئيس السيسي يوجه رسالة لـ"جونسون" والعالم بشأن كورونا

يشعل تويتر.. الطبيب" ابن سينا" في فيلم روسي يتنبأ بكورونا

يشعل تويتر.. الطبيب "ابن سينا" في فيلم روسي يتنبأ بكورونا

كورونا في مصر

"مدفعتش ولا مليم" رحلة مصرية من نيويورك إلى مرسى علم

الثعالب في تل أبيب

المتنزهات من نصيب الثعالب في تل أبيب

كورونا

"هل ترضع الأم المصابة بكورونا طفلها".. لن تتخيل الإجابة

كورونا

خبير سعودي يزف بشرى سارة عن "كورونا"

سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر

الهلالي عن كورونا في رمضان: "اللي قلقان يفطر"

الزواج

دولة خليجية تعلق الزواج والطلاق بسبب كورونا

جروبات نسائية

داعية سعودي: جروبات نسائية ترتكب هذا الخطأ أثناء الحظر

رئيس الوزراء بوريس جونسون

صديق خان: نصلي من أجل " جونسون"

خبير سعودي يزف بشرى سارة عن "كورونا"

عرب وعالم

كورونا
كورونا
Advertisements

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

أمير سعودي يكشف مفاجأة عن مصابي كورونا في قطر

#

"أديب" يزف بشرى سارة بشأن دواء ترامب لعلاج كورونا

#

إيران.. بشرى سارة لمصابي "كورونا"

#

أبو ريدة يزف بشرى سارة بشأن تنظيم مصر مونديال 2030

أكد علي عشقي، خبير العلوم البيئية السعودي، أن فيروس "كورونا" في طريقه للانتهاء قريبًا، لافتًا إلى أنه بالتحريات المكثفة حاليًا من جانب 6 دول وهي "الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وأستراليا وبريطانيا" تسعى لإنتاج لقاحات وعقاقير للمرض المحير.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الولايات المتحدة قامت بعدد كبير من الاختبارات السريرية، كما قامت الصين بـ8 تجارب منذ شهر مارس، كما أعلنت فرنسا عن عقار "هيدروكسي كلوريد كوينين" .

ولفت إلى أن استراليا تطور عقار "ايفرمكتن" وغيرها من الجهود المبذولة في محاولة للتخلص من فيروس"كوفيد 19" في زمن قياسي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "حرمته من أولاده".. تفاصيل علاقة أميرة العايدي والراحل وائل نور
» المالية: صرف 30% من مستحقات المصدرين بحد أدنى 5 ملايين جنيه
» اتهامات للصين بإجبار إيطاليا على شراء مستلزمات طبية
» بعد إصابتها بمرض نادر.. فتاة تجري 130 عملية جراحية
» فنانة شهيرة تثير ضجة بسبب مسلسلها في رمضان
» "بسبب تشابه الأسماء".. فنانة شهيرة تكشف عن رعبها من كورونا
» تعافي أصغر مصاب "كورونا" في عمان
» فلسطين تعزل 3 مناطق موبوءة بـ"كورونا"
» مسلسل سعودي يثير غضب السوشيال ميديا.. والسلطات تتدخل
» رقصوا حتى الموت.. بدأ بامرأة وانتهى بـ400 ضحية "طاعون الرقص"
» الجزائر تحارب "كورونا" بالقرآن

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية