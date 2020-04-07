  • الثلاثاء 07 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر02:06 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السيسي

الرئيس السيسي يوجه رسالة لـ"جونسون" والعالم بشأن كورونا

يشعل تويتر.. الطبيب" ابن سينا" في فيلم روسي يتنبأ بكورونا

يشعل تويتر.. الطبيب "ابن سينا" في فيلم روسي يتنبأ بكورونا

كورونا في مصر

"مدفعتش ولا مليم" رحلة مصرية من نيويورك إلى مرسى علم

الثعالب في تل أبيب

المتنزهات من نصيب الثعالب في تل أبيب

كورونا

"هل ترضع الأم المصابة بكورونا طفلها".. لن تتخيل الإجابة

كورونا

خبير سعودي يزف بشرى سارة عن "كورونا"

سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر

الهلالي عن كورونا في رمضان: "اللي قلقان يفطر"

الزواج

دولة خليجية تعلق الزواج والطلاق بسبب كورونا

جروبات نسائية

داعية سعودي: جروبات نسائية ترتكب هذا الخطأ أثناء الحظر

رئيس الوزراء بوريس جونسون

صديق خان: نصلي من أجل " جونسون"

"لمدة 3 أشهر".. نبأ سار للعاملين بالسياحة والآثار والطيران

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

منع تصدير المستلزمات الطبية لمدة 3 أشهر‎

#

قرار عاجل من "الصناعة "بوقف تصدير البقوليات

#

«الخشت» يزف خبرًا سارًا للعاملين بجامعة القاهرة

#

«القوى العاملة» تزف خبرًا سار للعاملين بالقطاع الخاص

روي الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، تفاصيل اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" على قطاعي السياحة والآثار.

 وقال "عنانى" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن قطاعات السياحة والآثار والطيران من أكثر القطاعات التى تأثرت بتداعيات كورونا.

وأضاف، أن العاملين بقطاعات السياحة والآثار والطيران تأثروا بشكل كبير، لذلك كلف الرئيس السيسي بضرورة تبنى حزمة قرارات لدعم العاملين فى القطاعات الثلاثة من خلال منح تصرف لمدة ثلاثة أشهر لبعض فئات العمالة، إلى جانب إجراءات جديدة للمستثمررين لتخفيف الضغط المالي عليهم لمدة ثلاثة أشهر أيضًا حتى يستطيعوا دفع المرتبات وعدم تسريح العمالة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "حرمته من أولاده".. تفاصيل علاقة أميرة العايدي والراحل وائل نور
» المالية: صرف 30% من مستحقات المصدرين بحد أدنى 5 ملايين جنيه
» اتهامات للصين بإجبار إيطاليا على شراء مستلزمات طبية
» بعد إصابتها بمرض نادر.. فتاة تجري 130 عملية جراحية
» فنانة شهيرة تثير ضجة بسبب مسلسلها في رمضان
» "بسبب تشابه الأسماء".. فنانة شهيرة تكشف عن رعبها من كورونا
» تعافي أصغر مصاب "كورونا" في عمان
» فلسطين تعزل 3 مناطق موبوءة بـ"كورونا"
» مسلسل سعودي يثير غضب السوشيال ميديا.. والسلطات تتدخل
» رقصوا حتى الموت.. بدأ بامرأة وانتهى بـ400 ضحية "طاعون الرقص"
» الجزائر تحارب "كورونا" بالقرآن

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية