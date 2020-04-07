» "بسبب تشابه الأسماء".. فنانة شهيرة تكشف عن رعبها من كورونا

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كشفت الفنانة إيناس عز الدين، عن أنها أصيبت بصدمة بعد أن ظن الكثيرون أنها هي من أصيبت بكورونا نظرًا لتشابه الأسماء بينها وبين المطربة إيناس عز الدين.

وفي لقائها مع برنامج ET بالعربي، قالت إيناس عز الدين "أنا اتخضيت على نفسي لما لقيت كم مكالمات على التليفون بيطمنوا عليا لأنهم افتكروا إن عندي كورونا".

وهاجمت الفنانة إيناس عز الدين، المطربة إيناس عز الدين واتهمتها بنشر أخبار كاذبة دون التحقق منها والإدعاء وسط أزمة بهدف الشهرة لا غير".

وكشفت إيناس عز الدين عن أنها لجأت لنقابة الممثلين التي تتمثل في الفنان أشرف زكي، ونقابة الموسيقيين ونقيبها هاني شاكر نظرا لأنها تضررت من هذا الأمر وجاء رد الفعل سريعا بوقف إيناس عز الدين عن الغناء.

وقررت نقابة المهن الموسيقية، تحويل إيناس عز الدين للتحقيق  مباشرة بعد انتهاء أزمة كورونا، نظرًا لغلق مقر النقابة في الوقت الحالي، مع فرض العقوبات ضدها التي قد تصل إلى الشطب من النقابة .


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