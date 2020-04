» "بسبب تشابه الأسماء".. فنانة شهيرة تكشف عن رعبها من كورونا

View this post on Instagram

?? تسبب خبر إصابة “المطربة “ إيناس عز الدين بـ ??#كورونا?? بجدل كبير بالوسط الفني في مصر خاصة بعد تشابه في الأسماء حيث اعتقد البعض أن المصابة هي “الممثلة” إيناس عز الدين والتي عاشت حالة من الرعب بسببها! ‏تفاصيل أكثر في موقعنا?? ولينك البايو?? @etbilarabi