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مين المحظوظ.. هذا الشخص اختارته شيرين عبد الوهاب ليقضي معها الحظر

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شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
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عبد القادر وحيد

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الحظر

شيرين

شيماء سيف

بسبب ما فرضه فيروس كورونا المستجد من قرارات للوقاية من انتشاره، تمنت الفنانة شيرين عبد الوهاب أن تقضي فترة الحظر مع الفنانة شيماء سيف.

وكتبت شيرين على حسابها في تويتر : "أكتر حد كنت نفسي تكون موجودة معايا في الحظر هي شيماء سيف.. وأنتوا تحبوا تقضوا الحظر مع مين؟".

وتفاعل العديد من متابعيها مع تدوينتها، حيث علق أحدهم قائلا: "بما أنه الكل تحت التغريدة دي بيتمنى يقضي الحظر معاكي أنتي طب يا شيري تقدري تحققي ده لجمهورك وتعمليلنا لايف وبكده كل اللي بيتمنى يقضي الحظر معاكي هيشوفك ويفرح جداً ونكون قضينا معاكي وقت حلو في الحظر".

وعلق آخر : "والله يا شيرين كل يوم بسمعلك ألبوم كامل بالدور حتى خفف من ضغط الحجر والزربة بالبيت. ليوم سمعت ألبوم أنا كتير"

وكانت شيرين عبد الوهاب قد طرحت منذ أيام أغنيتها الجديدة "مش قد الهوى"، والتي نالت الأغنية إعجاب المتابعين الذين عبروا عن سعادتهم بعودتها.


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