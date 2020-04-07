» تعرف على وصية ناهد الشريف ونهايتها المأساوية

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ناهد الشريف
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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة ناهد شريف التى ارتبط اسمها دائمًا بالإغراء والإثارة. 
بالرغم من عرض أفلام كثيرة لها إلا أن معظمها منعت من العرض قبل طرحها بدار السينما بسبب الرقابة على المصنفات الفنية، وبلغ عدد الأفلام التى منعت من العرض 12 فيلمًا.

وتوفيت في 7 أبريل عام 1981 بعد صراع طويل مع مرض سرطان الثدي الذي أصابها ورحلت عن عالمنا وهي تبلغ من العمر 39 عاما، بعد مسيرة فنية قدمت خلالها ما يقارب الـ 90 فيلما، منها "ومضى قطار العمر" و"البحث عن المتاعب" و"إخواته البنات" و"انتبهوا أيها السادة".

وبكى كمال الشناوي بشدة على فقدانها، وعلى رحيل أشهر نجمة إغراء في فترة السبعينيات من القرن الماضي.

كانت الفنانة نادية لطفي وكمال الشناوي، هما آخر من زارا ناهد شريف قبل رحيلها بيومين، والتي أوصته بإجراء جنازة في أضيق الحدود، وهو ما تم بالفعل.


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