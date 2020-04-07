» لأول مرة.. الصين بدون وفيات بسبب كورونا

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فيروس كورونا

لأول مرة، أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعدم تسجيل أي وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت لجنة الصحة الوطنية، في بيان: "تم تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وعدم تسجيل أي وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأشار البيان إلى أن جميع الحالات المسجلة هي لمسافرين وصلوا إلى البلاد من الخارج، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات الوافدة في الصين إلى 983.
وذكرت اللجنة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي هو 81740 حتى يوم 6 أبريل. 

وتمثل الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث العدد الإجمالي للإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد، بأكثر من 367 ألف حالة، والثالثة من حيث حصيلة الوفيات بما يقارب 11 ألف وفاة.

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