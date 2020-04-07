رقصوا حتى الموت.. بدأ بامرأة وانتهى بـ400 ضحية "طاعون الرقص"

07 أبريل 2020 - 09:34 ص

تعرضت البشرية للكثير من الأوبئة، التي أطاحت بالعديد من البلدان، وخلفت الكثير من الضحايا، ولكن من أغرب ما تعرضت له هو "طاعون الرقص".

حساب الثريد المفيد ذكر تفاصيل مثيرة عن هذا الوباء، الذي حيّر الكثيرين، قائلا: "هل فكرت يوما أنك ربما إن بدأت في الرقص فلن تستطيع التوقف أبدا إنه شيء مرعب حقاً".

وأجاب: "أن هذا ما حدث في العام 1518 في مدينة ستراسبورج، في إقليم الألزاس، والتي كانت جزءا من الإمبراطورية الرومانية وتقع حاليا في فرنسا".

وعن تفاصيل الوباء فإنه في يوليو1518م ، ضرب سكان مدينة ستراسبورج طاعون الرقص هيستريا وسيطر على العديد من الناس في المدينة فرقصوا لعدة أيام متواصلة حتى مات الكثير منهم.

وقد بدأ هذا الوباء عندما خرجت امرأة تدعى "فراو تروفيا" إلى الشارع وبدأت ترقص بحماس، واستمرت في الرقص قرابة 6 أيام، وبعد أسبوع انضم لها 34 آخرون وبحلول أغسطس انتشر الوباء ليشمل 400 ضحية والبعض منهم مات نتيجة النوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو الإرهاق.

الأطباء في ذلك الوقت اعتقدوا أن السبب في ذلك هو زيادة في الدم الحار في أجسام هؤلاء المرضى، ولكنهم نصحوا النبلاء بإقامة مسارح وقاعات ليرقص فيها المرضى معتقدين أنهم سيتعافون إذا رقصوا بشكل مستمر.

وتابع قائلا : لكن للأسف أصاب الإنهاك والتعب العديد منهم حتى مات بعضهم.. ولم ينتهِ هذا الوباء حتى شهر سبتمر.

وبحسب ما ذكره الحساب فقد يبدو الأمر بالنسبة لك أسطورة، ولكن هذا الحدث الغريب موثق في السجلات التاريخية في القرن السادس عشر الميلادي.

كما أنه ليس الحادث الوحيد الفريد من نوعه، بل ظهرت حالات مشابهة لذلك الهوس في سويسرا وألمانيا وهولندا ولكن ما حدث في العام1518في ستراسبورج كان الاكثر فتكا والأكثر عددا بالنسبة للمرضى.







