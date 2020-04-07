ليست نكتة.. طائرة دليفري لتوصيل البيتزا بسبب كورونا

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عبد القادر وحيد- متابعات

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كورونا

البيتزا

طائرة دليفري

لجأ مطعم شعبي في أستراليا إلى طريقة غير عادية لتسليم البيتزا والجعة إلى أولئك السكان، وذلك في محاولة لرفع معنويات السكان بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

واستخدم مطعم ونزل «دانمارا وايسايد إن» الأسترالي، طائرة صغيرة لتنظيم عمليات تسليم البيتزا والجعة إلى المزارع في مناطق أستراليا البعيدة.

وبحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس يأمل المطعم الذي يوجد على الطريق في الإقليم الشمالي في أستراليا، أن تتحول هذه التجربة إلى خدمة توصيل وجبات سريعة أسبوعية إلى المناطق البعيدة.

وأضاف بن أندرسون مدير المطعم ومعد البيتزا أن السكان المرسلة لهم البيتزا أحبوها جدا لدرجة أنهم تناولوها على الإفطار في صباح اليوم التالي.

وكان المطعم قد حاول إبقاء الخدمة طي الكتمان،  حتى يتأكد من أن عمليات تسليم الطعام بالطائرات ستعمل، منوها أننا وضعنا فرن بيتزا ضخما بشكل سري.

وتابع قائلا: إنه بالرغم من سرية المكان فقد ورد للشركة مكالمات من صحفيين في إحدى المحطات الإذاعية يسألون عما إذا كان بإمكانه توصيل طلبية إلى الاستوديو الخاص.

وقد جاءت هذه الفكرة على بال القائمين على المطعم، بعدما تأثر الموسم السياحي بإجراءات الإغلاق وحظر السفر، وأدى إلى وقف تدفق النزلاء على النزل وبقاء الغرف شاغرة لأشهر.


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