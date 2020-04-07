» فنانة شهيرة: "أكبر همنا الحصول على الأكسجين"

عقبت الفنانة ديانا حداد على أزمة فيروس كورونا المستجد من خلال تغريدة عبر حسابها على تويتر.
وكتبت ديانا حداد من خلال تغريدتها: "فجأة أدركنا أنه لا قيمة فعلية للقوة والجمال والمال وأصبح أكبر همنا أن نحصل على الأكسجين!".
وأضافت ديانا حداد "العالم يواصل حياته وأصبح أجمل وأنقى من دوننا ووُضِعنا نحن البشر في أقفاص, أنها رسالةمن السماء مفادها، أنت لست ضروريًا..الهواء والماء والأرض كما السماء بدونك كلها بخير معك او بدونك!".
وكانت أحدث أعمال ديانا حداد الفنية فيديو كليب "ما حد يحس بالعاشق" ويحمل الطابع البدوي اللبناني، وكلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.