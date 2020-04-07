إبراهيم: الأهلي عرض مبلغا ضخما و4 لاعبين لضم نجم بيراميدز

أحمد عادل شعبان
كشف حمد إبراهيم - المدرب العام لنادي المقاصة - أن النادي الأهلي عرض ضم إسلام عيسى - لاعب بيراميدز الحالي - عندما كان لاعبا في المصري .
وقال "إبراهيم" في برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت : الأهلي عرض 15 مليون جنيه لضم إسلام عيسى بالإضافة لـ4 لاعبين .
وأضاف: اللاعبون الذين عرضهم الأهلي هم أحمد الشيخ وأحمد علاء و باسم علي وعمرو بركات.
واستدرك: لا أعرف لماذا توقفت المفاوضات حينها لكن إسلام عيسى انتقل في النهاية لبيراميدز.
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