إبراهيم: الأهلي عرض مبلغا ضخما و4 لاعبين لضم نجم بيراميدز

07 أبريل 2020 - 08:35 ص

كشف حمد إبراهيم - المدرب العام لنادي المقاصة - أن النادي الأهلي عرض ضم إسلام عيسى - لاعب بيراميدز الحالي - عندما كان لاعبا في المصري .



وقال "إبراهيم" في برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت : الأهلي عرض 15 مليون جنيه لضم إسلام عيسى بالإضافة لـ4 لاعبين .



وأضاف: اللاعبون الذين عرضهم الأهلي هم أحمد الشيخ وأحمد علاء و باسم علي وعمرو بركات.



واستدرك: لا أعرف لماذا توقفت المفاوضات حينها لكن إسلام عيسى انتقل في النهاية لبيراميدز.



