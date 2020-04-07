» ساويرس يكشف عن مرض أخطر من "كورونا" ينتشر بين الناس

أحمد عادل شعبان
عبر رجل الأعمال نجيب ساويرس عن انتقاده لحالة الخوف التي تسيطر على الناس بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.
وقال "ساويرس" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : أوحش من الكورونا ... الكورونافوبيا اللى شغالة دى ....نتفأل كلنا ونسيبها علي الله و هى هتفك ان شالله.
وكان ساويرس قد دعا للإلتفات إلى تجربة السويد في التعامل مع فيروس كورونا ، قبل أن يرد عليه الحساب الرسمي لدولة السويد ويؤكد أن بعض المعلومات التي ذكرها غير دقيقة.
ظهر12:02 م
فجر
04:15
شروق
05:41
ظهر
12:02
عصر
15:36
مغرب
18:23
عشاء
19:53