» ساويرس يكشف عن مرض أخطر من "كورونا" ينتشر بين الناس

07 أبريل 2020 - 06:43 ص

عبر رجل الأعمال نجيب ساويرس عن انتقاده لحالة الخوف التي تسيطر على الناس بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.



وقال "ساويرس" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : أوحش من الكورونا ... الكورونافوبيا اللى شغالة دى ....نتفأل كلنا ونسيبها علي الله و هى هتفك ان شالله.



وكان ساويرس قد دعا للإلتفات إلى تجربة السويد في التعامل مع فيروس كورونا ، قبل أن يرد عليه الحساب الرسمي لدولة السويد ويؤكد أن بعض المعلومات التي ذكرها غير دقيقة.



