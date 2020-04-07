الخوف يسيطر على ترامب بعد إخباره بتدهور حالة بوريس جونسون: الوضع خطير

07 أبريل 2020 - 06:31 ص

انتابت حالة من الخوف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما أخبروه بنقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى العناية المركزة بسبب فيروس كورونا.



وقال ترامب في تصريحات له: إدخال بوريس جونسون إلى العناية المركزة بسبب فيروس كورونا أمر خطير جدا.



وأضاف: اتصلت بالفريق الطبي المعالج لرئيس الوزراء البريطاني ونبحث كل سبل تقديم العون له.



وتابع: أتمنى الشفاء العاجل له .. وأطلب من الأمريكيين أن يصلون له فالوضع أصبح مثيرا للقلق.