الخوف يسيطر على ترامب بعد إخباره بتدهور حالة بوريس جونسون: الوضع خطير

أحمد عادل شعبان
انتابت حالة من الخوف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما أخبروه بنقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى العناية المركزة بسبب فيروس كورونا.
وقال ترامب في تصريحات له: إدخال بوريس جونسون إلى العناية المركزة بسبب فيروس كورونا أمر خطير جدا.
وأضاف: اتصلت بالفريق الطبي المعالج لرئيس الوزراء البريطاني ونبحث كل سبل تقديم العون له.
وتابع: أتمنى الشفاء العاجل له .. وأطلب من الأمريكيين أن يصلون له فالوضع أصبح مثيرا للقلق.
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