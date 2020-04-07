الهلالي: " لو قلقان من فيروس كورونا في رمضان إفطر"

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أكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن  الصيام علاقة بين العبد وربه، ولكن الإفطار يحدث فيه تجمع ويقد يتم نقل العدوى، ولكن هناك مجمع هو من يتولى الإفتاء في هذا الأمر، مشيرا إلى أن الله يطالب الناس بالصيام ولكنه وضع استثناءات، مشيرا إلى أنه إذا حتى إذا قال الطبيب أن الصيام لن يتسبب في الإصابة بكورونا، فيمكن للإنسان أن يشعر ويحدد هل هو قادر على الصيام أو لا.
وأضاف "الهلال"، خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية على فضائية "إم بي سي مصر"، يوم الاثنين، أن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزاءمه، مشيرا إلى أن هناك حكم الحامل والمرضع إذا خافت على ولدها وجنينها إذا خافت عليه ولم تخف على نفسها، بإجماع الفقهاء يجوز لها أن تفطر، خوفا على الغير وليس خوفا على الذات.
وتابع: "الإنسان قبل الدين، لو أنا إنسان شكاك وخايف من فيروس كورونا، هخلي إزازة المياه جنبي في نهار رمضان، لأن لازم الإنسان يشوف المصلحة فين ويعملها، لأن في ناس عندها أمور دينية بشكل مرضي، زي مثلا اللي بيحرم ولاده من العيشة الكويسة علشان يسافر يعمل عمرة، ومينفعش نقول أنه يجوز أننا نقدم الزكاة عن موعدها".

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