اقتصادي: أزمة كورونا كشفت اعتماد دول العالم على الصين

قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، إن أزمة فيروس كورونا كشفت اعتماد دول العالم على دولة واحدة وهي الصين لتكون مصنع العالم لنحو 30 عامًا.



وأضاف "سعيد"، في لقائه ببرنامج "مصر جميلة"، المذاع عبر الفضائية الثانية، أن مستلزمات الإنتاج تخرج من الصين لأنها تعتمد على العمالة اليدوية والذي يُعد غير متوفرًا في أوروبا وأمريكا لأن مستوى التعليم لديهم ارتفع لحد أصبحت العمالة اليدوية أغلبها عمالة فنية متخصصة، مشيرًا إلى أن أوروبا وأمريكا تستورد الحاصلات الزراعية من مصر ودول أخرى لافتقارهم العمالة اليدوية.

وأضاف "سعيد"، في لقائه ببرنامج "مصر جميلة"، المذاع عبر الفضائية الثانية، أن مستلزمات الإنتاج تخرج من الصين لأنها تعتمد على العمالة اليدوية والذي يُعد غير متوفرًا في أوروبا وأمريكا لأن مستوى التعليم لديهم ارتفع لحد أصبحت العمالة اليدوية أغلبها عمالة فنية متخصصة، مشيرًا إلى أن أوروبا وأمريكا تستورد الحاصلات الزراعية من مصر ودول أخرى لافتقارهم العمالة اليدوية.