وزير الخارجية البريطاني: جونسون في أيد أمينة

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قال دومينيك راب، وزير الخارجية البريطاني، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون في أيد أمينة.
وأكد راب للصحفيين «أن عمل الحكومة سيستمر».
وشدد على أن «الحكومة البريطانية ستواصل تنفيذ خطط جونسون للتغلب على تفشي الفيروس التاجي بينما يتلقى هو العلاج في العناية المركزة».

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