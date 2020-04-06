  • الثلاثاء 07 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:53 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

"الكمامات" وحدها لا تكفي للوقاية من كورونا

إصابة أسرة بالكامل بفيروس كورونا

تفاصيل إصابة أسرة بالكاملة بفيروس كورونا وتعافيها

جودة عبدالخالق: تعويم الجنيه زاد معدل التضخم

وزير التموين الأسبق يرد على تصريحات رجال الأعمال الأخيرة

الديهي

الديهي: "صباحي" و"البرادعي" وأيمن نور سبب نكبة مصر

وزير التعليم

وزير التعليم يحذر من الغش فى الأبحاث: هذا ما سنفعله

جونسون

نقل رئيس وزراء بريطانيا للعناية المركزة إثر إصابته بـ كورونا

وزيرة الصحة

الصحة تعلن تسجيل أعلى إصابة بـ"كورونا" اليوم

منصور الجمال وليلى علوي

وفاة رجل الأعمال منصور الجمال متأثرًا بإصابته بـ"كورونا"

الشرطة السعودية

عاجل.. السعودية تعلن حظر التجوال 24 ساعة

كورونا

أرقام مفزعة.. أمريكا تتخطى الـ10 آلاف وفاة بـ"كورونا"

الإبراشي: "السيسي" أنعش صدور المصريين بقراراته الحاسمة

الحياة السياسية

السيسي
السيسي
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"السيسي" يطمئن المصريين

#

الديهي: حديث "السيسي" كان بردًا وسلامًا على قلوب المصريين

#

قرار عاجل لـ«السيسي» بإجلاء المصريين من الصين

#

مطرب شهير: لولا السيسي نص المصريين كانوا ماتوا

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن بيان وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا به بصيص أمل كون عدد المتعافين فى حالة ارتفاع الأمر الذي يبرز مدى قوة المستشفيات المصرية وجهود العاملين فى المنظومة الصحية، وتابع:"لكن ذلك يتوقف على مدى استيعاب المواطنين للإرشادات التي تطلقها وزارة الصحة والتزامهم بالمنازل كون الأمر مازالت فى طور التهديد".
وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن هدف الإعلام هو توعية المجتمع بخطورة المرحلة التي تشهدها مصر الآن فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، "كوفيد"، مشدداً على أنه من الممكن أن تولد الآمال من رحم الآلام، وتابع:" أن شاء الله تصل مصر إلى بر الأمان من هذه الجائحة التى تغزوا العالم الآن".
ولفت "الإبراشى"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أنعش صدور المصريين بعدما أصدر توجيهاته بضرورة صرف تعويضات العمالة غير المنتظمة ، وتابع:"الحسم والحزم الذي تحدث به الرئيس تجاه العمال أمر أثلج صدور الكثيريين".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الصحة العالمية تنشر نصائح غذائية للمصابين بكورونا
» نتنياهو يعلن الإغلاق الكامل في إسرائيل بسبب كورونا
» "الصحة العالمية": لن تكون إفريقيا ساحة اختبار لأي لقاح
» توجيه ببث القرآن عبر المكبرات في مساجد الجزائر
» الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تتخطى الـ10 آلاف
» السودان يدعو لاستئناف مفاوضات "سد النهضة"
» إسرائيل.. التحقيق مع مستوطن تعمد نشر "كورونا"
» إلزم منزلك إذا كت منهم.. هؤلاء معرضون للإصابة بكورونا
» "الأزهر للفتوى الإلكترونية" يبين حكم دفن مجموعة من الموتى في قبر واحد
» الاتحاد الأوروبي يقترح إهداء الدوري الإنجليزي لليفربول
» وزير الرياضة يشيد بتبرع اللاعبة فريدة عثمان لصندوق تحيا مصر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:15 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية