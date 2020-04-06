الإبراشي: "السيسي" أنعش صدور المصريين بقراراته الحاسمة

06 أبريل 2020 - 11:38 م

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن بيان وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا به بصيص أمل كون عدد المتعافين فى حالة ارتفاع الأمر الذي يبرز مدى قوة المستشفيات المصرية وجهود العاملين فى المنظومة الصحية، وتابع:"لكن ذلك يتوقف على مدى استيعاب المواطنين للإرشادات التي تطلقها وزارة الصحة والتزامهم بالمنازل كون الأمر مازالت فى طور التهديد".



وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن هدف الإعلام هو توعية المجتمع بخطورة المرحلة التي تشهدها مصر الآن فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، "كوفيد"، مشدداً على أنه من الممكن أن تولد الآمال من رحم الآلام، وتابع:" أن شاء الله تصل مصر إلى بر الأمان من هذه الجائحة التى تغزوا العالم الآن".

