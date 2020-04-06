وزير التموين الأسبق يرد على تصريحات رجال الأعمال الأخيرة

06 أبريل 2020 - 11:26 م

طالب د.جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد ووزير التموين الأسبق، بحوار عاقل للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد، رافضا نزول العاملين إلى المصانع لأن أرواح البشر أغلى شيء فى الوجود، قائلا "الإنسان أهم من المليارات اللي في البنوك".



وقال عبدالخالق، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأى عام"، تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع على TeN، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، تؤكد أنها قامت بمسؤولياتها تجاه رجال الأعمال وأن الأوان أن يتحمل رجال الأعمال جزءًا من المسؤولية تجاه المجتمع.

