الديهي: "صباحي" و"البرادعي" وأيمن نور سبب نكبة مصر

06 أبريل 2020 - 11:00 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أيمن نور يتحدث باسم مجموعة العمل الوطني، قائلًا: "أننا نمد أيدينا لكل مخلص لإنهاء الأزمة المصرية، مشددًا على أن أزمة فيروس كورونا هي أزمة عالمية وليست مصرية".



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الاثنين، أن أيمن نور كائن رخو، ويسير خلف الإخوان دائمًا، وهو شخص فاشل في جميع مناحي حياته.



وأكد، أنه لا توجد مجموعة باسم العمل الوطني، فأيمن نور ليس لديه سوى إعلامي الإخوان، وبعض الكلاب الذي يربيها بمنزله، وبعض الصديقات، مناشدًا أيمن نور بإصدار قائمة بأسماء مجموعة العمل الوطني المصري.



وعرض صورة تجمع أيمن نور، وحمدين صباحي، والدكتور محمد البرادعي، مؤكدًا أن هؤلاء سبب نكبة مصر، مشيرًا إلى أن حمدين صباحي زهق من قعدة المصطبة، وكأنه مكتوب عليه معارض للإيجار قديم أو حديث، معقبًا: "الرجولة تبان وقت الأزمة، تم الرهان عليك أكثر من مرة، وجميع الرهانات عليك خاسرة، تكلمت باسم الناصرية وعبد الناصر منك برئ"، مناشدًا "صباحي" بالكشف عن تفاصيل علاقته بجماعة الإخوان، وعن طبيعة عمله.

