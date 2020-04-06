وزير التعليم يحذر من الغش فى الأبحاث: هذا ما سنفعله

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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التصحيح في امتحان طلاب اليوم على التابلت فوري والنتيجة تظهر للطالب لكل سؤال على حدة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأسئلة المقالية تحتاج لتصحيح بشري وإلكتروني، والسؤال الواحد يجيب عليه عدة طلاب كل منهم في نقطة جغرافية بعيدة عن الآخر ولا يعرفون بعضهم البعض.
وتابع شوقي أن الإجابات التي يؤديها الطالب تحفظ على الخادم الرئيسي في حال انقطاع الإنترنت أو حتى فصل الجهاز.
وعلق وزير التربية والتعليم على ما يتداول عن ثمن البحث المطلوب من الطلاب والبالغ ألف جنيه، قائلا «من يدفع ألف جنيه ليشتري بحث جاهز لابنه يتسبب في ظلم له لأنه حرمه من التعليم وخوض التجربة وبيدفع فلوس عشان يؤذي نفسه وأولاده» .
ولفت إلى أن الامتحان تجريبي ولا يوجد فيه نجاح ورسوب، والهدف منه تعليم الطلاب وتهيئتهم على التعلم عبر الانترنت والتعامل مع النظم الحديثة.

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