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إسرائيل تفرج عن محافظ القدس بعد تحقيقات عن "كورونا"

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عدنان غيث محافظ القدس
عدنان غيث محافظ القدس
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المصريون ووكالات

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أفرجت إسرائيل، مساء الإثنين، عن محافظ القدس عدنان غيث، بعد اعتقال دام أكثر من 24 ساعة، للتحقيق في نشاطات تطوعية لمكافحة فيروس كورونا.
وألمح المحافظ غيث في حديث للصحفيين عقب الإفراج عنه، أن اعتقاله جاء "بسبب الأعمال التطوعية التي يقوم بها الفلسطينيون في مدينة القدس المحتلة، لمواجهة تفشي كورونا".
وقال غيث "إذا كانت حماية شعبنا وسلامته والحد من انتشار الفيروس، سندفع من أجلها ضريبة، سيكون هذا (الاعتقال) أرخص ضريبة ممكن أن ندفعها من أجل تحقيق ذلك".
وأضاف: "أهم شيء الآن، هو أن يكون المقدسيون بصحة جيدة".
ووفق مصادر صحفية، للاناضول، فقد تمّ التحقيق مع محافظ القدس أكثر من مرة منذ اعتقاله".
ولم يشر المحافظ غيث لتفاصيل أخرى.
وصباح الأحد، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية المحافظ غيث، بعد أن داهمت منزله في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، وفتشته وعبثت بمحتوياته.
ومنذ تعيينه محافظًا في عام 2018، اعتقلت إسرائيل المحافظ غيث 17 مرة، كما تمنعه من دخول الضفة الغربية، بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية.
وبحسب آخر إحصائية أعلنت عنها الحكومة الفلسطينية، ارتفع إجمالي عدد المصابين في الأراضي الفلسطينية إلى 254، من بينهم 13 حالة في قطاع غزة. -

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