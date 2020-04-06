» الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تتخطى الـ10 آلاف

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ارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا إلى 10 آلاف و335 حالة.
جاء ذلك وفقا لأحدث البيانات التي نشرتها جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، الإثنين.
وبلغ عدد الإصابات بسبب الفيروس 347 ألفا.
وتتصدر نيويورك قائمة الولايات الأكثر تأثرا بالفيروس في عموم البلاد.
وأعلن حاكم الولاية أندرو كومو، في تصريح له، أن عدد المصابين تجاوز 130 ألفا، وارتفع عدد الوفيات إلى حوالي 5 آلاف.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة إصابات كورونا عالميا.
وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية بعدد الإصابات بالفيروس، بـ 135 ألفا و32، تليها إيطاليا ثالثة بـ 132 ألفا و547 إصابة.
وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و329 ألفا، توفي منهم أكثر من 73 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 277 ألفا، بحسب موقع "Worldometer". -

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