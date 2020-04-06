» إسرائيل.. التحقيق مع مستوطن تعمد نشر "كورونا"

06 أبريل 2020 - 10:20 م

فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا مع مستوطن ألقت القبض عليه، على متن حافلة متجهة إلى مدينة القدس بتهمة تعمد نشر فيروس كورونا، بحسب إعلام عبري.



والأحد، استقل أحد سكان مستوطنة "بيتار عيليت" (10 كم جنوب القدس) حافلة نقل عام متجهة إلى القدس على متنها 34 راكبا غالبيتهم من عناصر الشرطة الإسرائيلية.

وقال مسؤول بالشرطة للقناة "12" الخاصة إن الراكب عاد قبل 12 يوما من الخارج، وكان يخضع منذ ذلك الوقت للحجر الصحي في منزله بالمستوطنة.

وأضاف أن الراكب تلقى صباح الأحد نتيجة فحص أجراه وتبين أنه مصاب بكورونا، لكنه قرر مغادرة بيته واستقل الحافلة المتجهة إلى القدس.

وتلقت الشرطة مكالمة هاتفية من عائلة المصاب الهارب، أبلغتها بتفاصيله ووجهته، ومن ثم جرى القبض عليه، بعد استدعاء عناصر من هيئة الإسعاف الإسرائيلية.

وطُلب من ركاب الحافلة الـ 34 دخول الحجر الصحي لمدة 14 يوما تحسبا لإصابتهم بالعدوى من المستوطن.

وحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" فإن 29 من ركاب الحافلة كانوا من عناصر الشرطة وقوات حرس الحدود الشرطية.

واقتيد سائق الحافلة للتحقيق معه، وتم تغريمه مبلغ 5 آلاف شيكل (1375 دولار) لنقله أكثر من عدد الركاب المسموح به (30 راكبا وفق تعليمات حكومية في ظل أزمة كورونا)، بحسب المصدر ذاته.

وتعد مستوطنة "بيتار عيليت"، أحد معاقل اليهود المتشددين، التي تشهد تفشيا كبيرا لفيروس كورونا.