نقل رئيس وزراء بريطانيا للعناية المركزة إثر إصابته بـ كورونا

06 أبريل 2020 - 10:00 م

أعلنت الحكومة البريطانية نقل رئيس الوزراء بوريس جونسون المصاب بفيروس كورونا إلى وحدة العناية المركزة بإحدى مشافي العاصمة لندن.



وقال بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزارء، الإثنين إن جونسون نُقل إلى مستشفى سانت توماس في لندن، مساء الأحد، بسبب استمرار أعراض الإصابة بكورونا.

ولفت البيان إلى تدهور الحالة الصحية لجونسون بعد ظهر اليوم، وبناء على توصية من فريقه الطبي، جرى نقله إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى.

ولفت البيان إلى أن جونسون طلب من وزير الخارجية دومينيك راب، أن ينوب عنه خلال هذه الفترة.

وفي 27 آذار/مارس الماضي، أعلن جونسون، أنه أصيب بكورونا ويعاني من أعراض خفيفة.

وتحل بريطانيا خامسا في قائمة وفيات كورونا عالميا بعد إبطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا.