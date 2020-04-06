» إلزم منزلك إذا كت منهم.. هؤلاء معرضون للإصابة بكورونا

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كشف بحث جديد أجري مؤخرا من قبل باحثين في الولايات المتحدة، أن سر انتشار فيروس كورونا التاجي أصبح لا يقتصر على كبار السن فقط.

وأوضح البحث، أن الأشخاص الذين لديهم ارتفاع معدلات السمنة ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم والحالات المزمنة الأخرى، يكون لديهم احتمال أكبر للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

الدكتور توماس فريدن ، المدير السابق لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC )، يقول إن أكثر من 60 بالمائة من البالغين يعانون من حالة صحية كامنة وأمراض مزمنة أو مرض واحد على الأقل.

وأفاد الباحثون المشرفون على البحث، بان كل هذه المشاكل الصحية تزيد من خطر الإصابة بـ فيروس كورونا التاجي COVID-19 ، وزيادة خطر حدوث المضاعفات الخطيرة التي تزيد من خطر الوفاة، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويشير الخبراء، إلى أن السمنة قد تعرض الأشخاص للإصابة بـ فيروس كورونا التاجي كما حدث في عام 1918 مع الإنفلونزا الإسبانية، ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض فإن 42.4 في المائة من سكان الولايات المتحدة البالغين يعانون من السمنة و 18.5 في المائة من الأطفال الأمريكيين.

وتُعرف السمنة بأنها عامل خطر للعديد من الحالات الصحية المزمنة، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 والسكتات الدماغية والنوبات القلبية وحتى أنواع معينة من السرطان، والتعرض بشكل أكبر لفيروس كورونا التاجي.


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