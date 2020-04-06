وفاة رجل الأعمال منصور الجمال متأثرًا بإصابته بـ"كورونا"

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منصور الجمال وليلى علوي
منصور الجمال وليلى علوي
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وفاة

ليلى علوى

كورونا

منصور الجمال

توفى رجل الأعمال الشهير منصور الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة "نيو جيزة" للتنمية العقارية،وطليق الفنانة ليلى علوي، بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، وبعد صراع مع المرض، واشتباه إصابته بفيروس كورونا.

وأمس تدهورت الحالة الصحية لرجل الأعمال منصور الجمال، نتيجة اشتباه إصابته بفيروس كورونا المستجد، بظهور أعراضه عليه.

وتم وضع "الجمال" تحت عناية الأطباء على الجهاز التنفسي، نظرًا لمعاناته من ضيق التنفس.

وقد تزوج منصور الجمال من ليلى علوي عام 2007 وانفصلا بهدوء عام 2015.

منصور الجمال هو عم خديجة الجمال زوجة جمال مبارك، التحق بكلية الحقوق بناءً على رغبة والده، وبدأ حياته العملية كدبلوماسي في جامعة الدول، أصبح رئيس بعثة ولم يتجاوز عمره الـ28 عامًا.

منصور الجمال يمتلك مجموعة الجلالة للتنمية العقارية، والتى تقيم حاليا مشروع نيو جيزة، كما لديها مشروعات أخرى فى الساحل الشمالى والعين السخنة.

تزوج ثلاث مرات وكانت زوجته الثانية بلجيكية، والثالثة والاخيرة حسبما صرح من قبل كان من ليلى علوي عام 2007 وانفصلا عام 2015، ووصفها بأفضل زيجة.


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