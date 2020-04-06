مأساة لاعبين مصريين عالقين في تركيا

06 أبريل 2020 - 07:52 م

كشفت "هند سمير"، والدة لاعبين توأم عالقين في إسطنبول، مأساة أبنائها، مشيرة إلى أنهما توجها لاسطنبول للعب كرة قدم، وبعد إيقاف الأنشطة وتوقف حركة الطيران، خاطبوا السفارة المصرية في إسطنبول لإعادتهم، وطلبوا جوازات السفر وبياناتهم منذ 20 يوم ولم يقوموا بأي إجراء.

وأضافت "سمير"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الاثنين، أن أبنائها موجودين بغرفة مغلقة عليهم والقانون في اسطنبول يمنع الشباب أقل من 20 عام من الخروج للشارع بسبب أزمة كورونا، معقبة: "احنا مالناش علاقة بالسياسة، وابني بيقولوا عليه محمد صلاح القادم".

فيما قال محمد حسين، أحد العالقين في إسطنبول، أنه مقيم في الكويت منذ عام 2006، ويعمل بالتجارة، وبعد أزمة كورونا لم يتمكن من استيراد سلع من الصين، فتوجهوا للاستيراد من تركيا، ومنذ شهر مقيمين في إسطنبول ولم يتمكنوا من العودة بعد إغلاق الطيران بسبب أزمة كورونا، مشددًا على أن الوضع في تركيا صعب جدًا، والمطاعم والفنادق مغلقة، وبعض الفتيات تم طردهم من السكن وليس لديهم أموال، معقبًا: " بنلف بالساعات علشان نجيب أكل، إحنا عارفين جهود الدولة بس في ناس مش لاقية فلوس تاكل والوباء بينتشر في تركيا بسرعة الصاروخ، ووضع الفتيات وكبار السن صعب".