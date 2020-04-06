ممثلة شهيرة تخترق قوانين الحظر والسلطات تعاقبها

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الممثلة النيجيرية البارزة فانكي أكينديل
الممثلة النيجيرية البارزة فانكي أكينديل
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أحمد سالم

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نيجيريا

ممثلة شهيرة

قوانين الحظر

فانكي أكينديل

باتت الممثلة النيجيرية البارزة فانكي أكينديل متهمة بانتهاك أوامر تقييد الحظر الخاصة بفيروس كورونا في العاصمة لاجوس.

وبحسب بيان الشرطة النيجيرية اتهم الممثلة هي وزوجها بيلو، بكسر قواعد الحظر التي تقمها الدولة لتجنب تفشي فيروس كورونا.

واتهمت الشرطة الممثلة بإقامة حفل في منزلها مما يخالف قانون الحظر المفروض بالمدن النيجيرية، ما يضطرها إلى دفع غرامة قدرها 260 دولارًا  والقيام بـ 14 يومًا من خدمة المجتمع.

وفرضت السلطات على الممثلة وزوجها زيارة 10 أماكن عامة مهمة داخل ولاية لاجوس لتثقيف الجمهور حول عواقب عدم الامتثال لأمر التقييد".

كما يتعين عليهم تقديم أسماء واتصالات لجميع الضيوف في الحفل وتقول الشرطة إنهم بدأوا عملية مطاردة لهم.


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