» إغلاق الاستقبال بمستشفى أسوان بعد إصابة مسنة بكورونا

قرر الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، غلق قسم الاستقبال بالمستشفى الجامعى لمدة 24 ساعة وتحويل خدمات القسم إلى مستشفى التأمين الصحى، وذلك بعد إصابة سيدة في العقد السادس من عمرها بفيروس كورونا المستجد.

كما تقرر التحفظ على الطاقم الطبى لقسم الاستقبال والمخالطين للسيدة وأخذ العينات منهم، وحجزهم لحين ظهور النتائج.

وكانت سيدة تدعى «س.أ.م»، 65 عاماً، مقيمة بمدينة أسوان توجهت إلى قسم الاستقبال بالمستشفى مصابة بغيبوبة سكر والتهاب رئوي، وتم حجزها بعناية قسم الباطنة، وبإجراء التحاليل اللازمة وأخذ عينات منها تبين إصابتها بفيروس كورونا المستجد، فتقرر غلق قسم الأستقبال لحين الأنتهاء من تعقيمه وتطهيره.

وقال رئيس رئيس الجامعة إنه على الفور تم اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والقيام بأعمال تطهير وتعقيم للمكان وعزل الطاقم الطبى المتعامل مع الحالة لحين ظهور نتائج تحاليلهم الطبية.

وأوضح أن إغلاق قسم الاستقبال والعناية المركزة مؤقتا لمدة 24 ساعة حتى يتم الانتهاء من هذه الإجراءات الوقائية مع تحويل أى حالات جديدة لمستشفى التأمين الصحى، وذلك بالتنسيق مع محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، والدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان.