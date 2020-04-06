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العجز عن دفع الرواتب.. مسئول كويتي يصدم المواطنين

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الطيب حسين

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نشرت صحيفة القبس الكويتية، تصريحات صادمة لمسئول بالكويت، بشأن تراجع أسعار النفط.

وحذر رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، حمد عبد المحسن المرزوق، مما وصفه بالحقائق الصادمة حول أثر انخفاض أسعار النفط على المالية العامة.

وأشار المرزوق في تغريدات على "تويتر" أبرزتها الصحيفة، إلى أن إيرادات الكويت المتوقعة من النفط انخفضت إلى نحو 3.8 مليار دينار، وأن إجمالي رواتب القطاع الحكومي تبلغ 12 مليار دينار، والدعومات 4 مليارات دينار، إضافة إلى مصاريف أخرى تبلغ نحو 6.5 مليار دينار.

وأضاف أن العجز السنوي المتوقع نتيجة لأسعار النفط الحالية سيكون في حدود 17 مليار دينار أو 55 مليار دولار، لافتا إلى أنه في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه فإن عدد الوظائف المطلوبة ستكون 100 ألف خلال السنوات الخمس القادمة، موضحا أن التكلفة التقديرية لتلك الزيادة ستكون بنحو 3 مليارات دينار إضافية.

ولفت إلى أنه في السنة السادسة، تكون الدولة استنزفت احتياطياتها بالكامل، وستعجز عن دفع الرواتب بالسنة السابعة.

غير أن المرزوق أكد أن حلول هذه الأزمة موجودة، "ولكن مع الأسف الشديد، نضع رؤوسنا جميعا كشعب وحكومة في الرمال، وليس في الوقت متسع".

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