» تعديل أسعار الوقود بتونس

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أعلنت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي التونسية، الإثنين، إجراء تعديل جزئي على أسعار بعض المشتقات النفطية، بالتزامن مع هبوط أسعار النفط الخام .

يأتي ذلك مع هبوط سعر برميل النفط بنسبة وصلت 36 بالمئة منذ مطلع مارس الماضي، وحتى بداية تعاملات اليوم، إلى متوسط 33 دولارا للبرميل، نزولا من متوسط 51 دولارا بنهاية فبراير الفائت .

وجاء في بيان للوزارة التونسية اليوم، أن خفض الأسعار شمل البنزين الخالي من الرصاص بنسبة 1.5 بالمئة أو 30 مليما إلى 2.035 دينار (0.696 دولار) للتر الواحد .

أما الغازوال بدون كبريت (أحد أنواع الديزل) فقد تراجع بنسبة 1.4 بالمئة أو 25 مليما إلى 1.800 دينار (0.616 دولار) لكل لتر، والغازوال العادي بنسبة 1.3 بالمئة أو 20 مليما إلى 1.550 مليما (0.530 دولار ).

وأعلنت الوزارة أن المواد البترولية الأخرى لم يطرأ على أسعارها أي تعديل . -


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