  • الإثنين 06 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:14 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الكويت

العجز عن دفع الرواتب.. مسئول كويتي يصدم المواطنين

منظمة الصحة العالمية،

كيف دخل "كورونا" مصر؟ الصحة العالمية تُجيب

أرشيفية

جريمة تهز مكة.. سعودي يقتل والدته بطريقة بشعة

ارشيفية

إيران.. بشرى سارة لمصابي "كورونا"

الأرصاد الطقس

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات غدًا

ارشيفية

كورونا فى إندونيسيا.. ارتفاع وفيات الأطباء

عون

أزمة غير مسبوقة في لبنان

ارشيفية

الاتحاد الأوروبي يفند استمرار فرض عقوباته على روسيا

جونسون

"جونسون" يبعث برسالة جديدة من العزل الصحى

ابوريدة

أبو ريدة يزف بشرى سارة بشأن تنظيم مصر مونديال 2030

إيران.. بشرى سارة لمصابي "كورونا"

عرب وعالم

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

أبو ريدة يزف بشرى سارة بشأن تنظيم مصر مونديال 2030

#

المالية تزف بشرى سارة للشركات المصدرة

#

ألمانيا تزف بشرى سارة للعالم بخصوص "كورونا"

#

9 مليارات ريال..بشرى سارة من الملك سلمان للموظفين

تمكن مسنان في محافظة غيلان الإيرانية (شمال) من التغلب على فيروس كورونا والشفاء منه .

جاء ذلك في تصريح لمحمد صوفي قائمقام مدينة سيانقال التابعة لمحافظة غيلان، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، الإثنين .

وأوضح صوفي أن سيدة في الـ94، ورجلا في الـ85 من العمر، غادرا المستشفى بعد تعافيهما من فيروس كورونا .

وفي وقت سابق اليوم، ارتفعت وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 3 آلاف و739، إثر تسجيل 136 حالة وفاة جديدة، في الساعات الـ24 الماضية، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جيهانبور .

وقال إن إصابات كورونا في البلاد، بلغت 60 ألفا و500، عقب تسجيل ألفين و274 إصابة جديدة، حسبما نقل التلفزيون الإيراني .

وأوضح جيهانبور أن 4 آلاف و83 مصابا بالفيروس حالتهم خطرة، بينما تعافى 24 ألفا و236 شخصا .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» صور مروعة لجثث ضحايا كورونا داخل مستشفى بأمريكا
» تعديل أسعار الوقود بتونس
» أفغانستان.. مقتل 5 مدنيين جراء تفجير عبوة ناسفة
» هجوم إرهابي يودي بحياة 22 جنديا فى مالي
» بدولة خليجية.. تهتك عرض زميلتها بالإكراه أثناء خلع ملابسها
» مشروب سحري لإنقاص الوزن
» البورصة تربح 7 مليارات جنيه
» عقد جلسات البرلمان من خلال "فيديو كونفرانس"
» الموت يفجع "هوليوود".. وفاة نجم عالمي بسبب"كورونا"
» فريدة عثمان تشكر "السيسي" وتتبرع لصندوق "تحيا مصر"
» إسرائيل ترسل 11 طائرة لهذه الدولة لمواجهة "كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:23 م

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية