درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات غدًا

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درجات الحرارة

الطقس

القاهرة

خبراء

توقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الثلاثاء، طقس معتدل نهارًا على معظم الأنحاء، لطيف على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حار على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء، لطيف على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما يتوقع الخبراء رياح معتدلة على معظم الأنحاء، نشطة على شمال الصعيد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «14 – 24»، الإسكندرية «14– 20»، قنا «18- 34»، الأقصر «20- 35»، أسوان «21– 37».


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