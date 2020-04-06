  • الإثنين 06 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر03:44 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
جونسون

"جونسون" يبعث برسالة جديدة من العزل الصحى

عون

أزمة غير مسبوقة في لبنان

ابوريدة

أبو ريدة يزف بشرى سارة بشأن تنظيم مصر مونديال 2030

أحمد موسي

موسى: الإخوان ناكرون للجميل

خالد أبو بكر: ما هي آلية الدولة لتطبيق قانون الاستثمار؟

خالد أبو بكر: "كورونا" الاختبار الأصعب للحكومة

فيفا

قرارات مهمة لـ "فيفا" خلال الـ 48 ساعة المقبلة

صورة من الفيديو

فلوسنا خلصت.. طلاب بأوكرانيا يستغيثون بالرئيس السيسي

أحمد موسي

أحمد موسى: السجون يتم تطهيرها يوميًا

وزير التنمية المحلية

إحنا شايفينكم وكورونا لن تمنعنا من محاسبة أحد

حسام عاشور

أول رسالة من حسام عاشور لجماهير الأهلي

وفاة فنانة شهيرة عن عمر ناهز الـ86 عامًا

الصفحة الأخيرة

فنانة
فنانة
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

بعد خلعها النقاب .. فنانة شهيرة: الحل الوحيد لأزمة كورونا هو الاستغفار

#

صور.. وفاة ممثل شهير بكورونا

#

موعد تشييع جثمان الفنانة الراحلة نادية لطفي

#

وفاة رئيس كينيا السابق عن عمر يناهز الـ 95 عاما

وفاة

فنانة

كورونا

عالمية

رحلت عن عالمنا فنانة شهيرة بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ86 عامًا.

وأعلن النجم العالمى كيفر سثرلاند عن وفاة والدته النجمة العالمية شيرلي دوجلاس مؤدية صوت Infectia في فيلم الرسوم المتحركة الشهير Silver Surfer في أواخر التسعينيات.

وقال كيفر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "توفت والدتي شيرلي دوجلاس، بسبب مضاعفات الالتهاب الرئوي "لا علاقة للوفاة بـ (COVID-19 )"، حيث انتشرت عديد من الشائعات تفيد بأن السبب فى وفاتها إصابتها بفيروس كورونا، وهو ما نفاه نجلها.

وأضاف كيفر قائلا: "كانت والدتي امرأة استثنائية عاشت حياة غير عادية".

وأوضح كيفر قائلا: "كانت تكافح من أجل صحتها لبعض الوقت، وكأسرة، كنا نعلم أن هذا اليوم قادم".

ووجه كيفر رسالة لجمهوره قائلا: "إلى أي عائلة فقدت أحباءها بشكل غير متوقع بسبب فيروس كورونا، قلبي معكم رجاء ابقوا آمنين".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بدولة خليجية.. تهتك عرض زميلتها بالإكراه أثناء خلع ملابسها
» مشروب سحري لإنقاص الوزن
» البورصة تربح 7 مليارات جنيه
» عقد جلسات البرلمان من خلال "فيديو كونفرانس"
» الموت يفجع "هوليوود".. وفاة نجم عالمي بسبب"كورونا"
» فريدة عثمان تشكر "السيسي" وتتبرع لصندوق "تحيا مصر"
» إسرائيل ترسل 11 طائرة لهذه الدولة لمواجهة "كورونا"
» لاعب أجنبى جديد خارج قائمة الأهلى
» «طلب الزواج من فنان شهير وأساء لجده».. حفيد عمر الشريف يثير الجدل
» الأهلى يدفع 12 ألف دولار شهريا لعلاج مؤمن زكريا
» بشرى سارة من المالية للموظفين

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:23 م

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية