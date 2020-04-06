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البورصة تربح 7 مليارات جنيه

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سارة أشرف - متابعات

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اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 527.953 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "EGX 30 " بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 9446 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70متساوى الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 1002 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 100 " بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 1024 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 701 نقطة.

وصعد مؤشر "EGX 50 " بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 1344 نقطة، وقفز مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 10997 نقطة، وزاد مؤشر "EGX 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 3541 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 187.4 مليون ورقة مالية بقيمة 778.1 جنيه، عبر تنفيذ 24.8 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.64% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 35.49%، والعرب على 5.87% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.11% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.88%.

ومال صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 22.2 مليون جنيه، 232.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 94.5 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، 217.1 ألف جنيه، 156 مليون جنيه، على التوالي.


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