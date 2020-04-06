خالد أبو بكر: "كورونا" الاختبار الأصعب للحكومة

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الحكومة

خالد أبو بكر

كورونا

أون إي

أكد الإعلامي خالد أبو بكر، إن أزمة فيروس كورونا، تعتبر الاختبار الأقوى والأصعب أمام الحكومات، قائلا: "نحن أمام اختبار صعب لكننا بالطبع سننجح ككل مرة ".

وأضاف أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي": "الرقم الذي أعلنت عنه وزارة الصحة مقلق، وبقولكم الموضع هيطول، ومش هيقف على أسبوعين، لكن في النهاية سيحسم الأمر وتنتهي الأزمة ".

وناشد، المواطنين بضرورة المساهمة في الخير لأجل الوطن، خاصة في ظل الظرف التاريخي والمهم الذي تواجهه البشرية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة.

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